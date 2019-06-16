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Спорт

Маурицио Сарри стал главным тренером "Ювентуса"

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 Мария Сашинская 
Маурицио Сарри стал главным тренером "Ювентуса"
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AFP
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Маурицио Сарри покинул "Челси", чтобы стать главным тренером "Ювентуса". Контракт подписан на три года. Сарри сменит на этой должности итальянца Массимилиано Аллегри, который ушел из "Ювентуса" в конце прошлого сезона.

За досрочное расторжение контракта "Ювентус" выплатит компенсацию клубу "Челси". Сообщается, что компенсация составит более 5 млн. фунтов стерлингов.

Сарри провел в "Челси" всего один сезон, присоединившись к команде в июле 2018 года. Тренер привел клуб на третье место в Английской Премьер-лиге, выиграв так же Лигу Европы.

Кто станет новым тренером "Челси" пока официально не объявлено, но, по слухам, им может стать нынешний тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард.