Маурицио Сарри стал главным тренером "Ювентуса"

Маурицио Сарри покинул "Челси", чтобы стать главным тренером "Ювентуса". Контракт подписан на три года. Сарри сменит на этой должности итальянца Массимилиано Аллегри, который ушел из "Ювентуса" в конце прошлого сезона.

За досрочное расторжение контракта "Ювентус" выплатит компенсацию клубу "Челси". Сообщается, что компенсация составит более 5 млн. фунтов стерлингов.

Сарри провел в "Челси" всего один сезон, присоединившись к команде в июле 2018 года. Тренер привел клуб на третье место в Английской Премьер-лиге, выиграв так же Лигу Европы.

Кто станет новым тренером "Челси" пока официально не объявлено, но, по слухам, им может стать нынешний тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард.