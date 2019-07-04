Спорт

Фрэнк Лэмпард стал главным тренером "Челси"

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 Мария Сашинская 
Фрэнк Лэмпард стал главным тренером "Челси"
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Фрэнк Лэмпард назначен новым главным тренером "Челси". Он получил трехлетний контракт и вернулся в клуб, где провел 13 лет в качестве игрока. Лэмпард сменит на тренерском посту Маурицио Сарри после того, как в середине июня итальянец ушел в "Ювентус".

Выступая на официальном сайте клуба, 41-летний Лэмпард сказал: "Я безмерно горд тем, что возвращаюсь в "Челси" в качестве главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу. Все внимание будет сосредоточено на подготовке к предстоящему сезону. Я здесь, чтобы усердно работать, приносить команде успехи, и я не могу дождаться, чтобы скорее начать".

Свой первый матч в качестве тренера "Челси" Лэмпард проведет с "Манчестер Юнайтед" 11 августа.