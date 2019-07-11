Конфликт в Афганистане: судьба человека

CМИ много сообщают о конфликте в Афганистане, за растущим числом жертв - конкретные истории и судьбы. Вот одна из них.

Наш герой, Атагул, пострадал при взрыве в городе Газни под Кабулом в конце мая. Мужчину тяжело ранило: ему снесло часть черепа, был затронут мозг. Атагула доставили в хирургический центр для жертв войны, организованный неправительственной организацией Emergency в Кабуле.

Вспоминает родственник Атагула: "Он был в 150 метрах от эпицентра взрыва, те, кто находились ближе, погибли. Вокруг в зданиях повыбивало стекла".

Атагулу - 35 лет, до трагедии он работал на тракторе. В Газни, его родном городе, не стихает противостояние между вооруженными группами и проправительственными силами. Близкие Атагула уточняют: "Да, в нашей деревне часто гремят взрывы. Улицы, переулки заминированы, бои ведутся ежедневно".

После сложнейшей операции и двух недель интенсивной терапии мужчина, вопреки прогнозам, начал выздоравливать. Прогресс впечатляет: сегодня он говорит, двигается. Впереди его ждет реабилитация в специализированном центре для возвращения полной мобильности.

До ранения Атагул содержал большую семью - жену, 6 детей и родителей.