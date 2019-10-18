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Афганистан

Афганистан: взрывы в мечети

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 Михаил Саленков 
Афганистан: взрывы в мечети
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Более 60 человек погибли в результате нескольких взрывов в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Свыше ста человек пострадали.

Взрывы произошли во время пятничной молитвы. На находившихся в мечети обрушилась крыша здания.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся. В правительстве полагают, что за взрывами в мечети стоят боевики «Талибана», однако представители движения отрицают свою причастность.

Отмечается, что «Талибан» и группировка «Исламское государство» активно действуют в провинции Нангархар.

По данным ООН, за последние три месяца в Афганистане более 4 000 мирных жителей погибли или были ранены в результате подобных нападений.