По ту сторону афганской войны

Кабул превратился в бомбу замедленного действия, арену постоянной конфронтации между повстанцами и правительством, которое поддерживает НАТО. Жертвами последнего нападения 1июля (всего через два дня после возобновления мирных переговоров), стали 35 человек, около 100 получили ранения. Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан".

Это госпиталь неправительственной организации "Чрезвычайная ситуация", принимающая раненных во время военных действий. 1 июля сюда были доставлены более 50 пострадавших.

Случаи массовой гибели людей в Афганистане встречаются всё чаще. Ежегодное число жертв среди гражданского населения за последние 9 лет удвоилось. В палатах этого госпиталя вы увидите другую сторону войны - ту, что остаётся после того, как подсчитано число убитых, и камеры уже не следят за последними новостями.

Мустафе 12 лет. Он попал под перекрестный огонь в провинции Газни к юго-западу Кабула. Когда мальчика привезли сюда, у него были парализованы обе ноги. Его прооперировали, ежедневно работают над восстановлением подвижности, и уже видны результаты.

"Мы с отцом работали в поле, когда в меня попала пуля, - говорит Мустафа. - Она вошла в правой стороны и застряла в левом плече. Больше всего мне хочется снова ходить в школу".

Моника Пина, Euronews:

"Все пули и осколки, извлечённые из тел пациентов, прилагаются к их медицинским досье. Пуля, которой был ранен Мустафа, раздробила ему два позвонка. Врачи говорят, что мальчику ещё повезло".

35-летний Аттагуль - тракторист. Он был ранен во время взрыва в городе Газни в конце мая. Осколок снёс ему часть черепа и мозга. После операции за Аттагулем ухаживает двоюродный брат Мохмад.

"Он находился в 150 метрах от места взрыва, - рассказывает Мохмад, - а многие люди, которые были ближе, погибли. В нашей деревне часто что-то взрывается. Вдоль улиц и в переулках много мин. Без боёв практически ни дня не обходится".