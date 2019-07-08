мир

Уход банкира "подкосил" турецкую лиру

 Комментарии
 Елена Караева 
Уход банкира "подкосил" турецкую лиру
Размер текста Aa Aa

Курс турецкой лиры упал после решения Реджепа Тайипа Эрдогана сменить главу Центробанка страны. Сообщения о том, что председатель турецкого ЦБ Мурат Четинкая под давлением написал прошение об отставке появились в субботу, отставка была принята президентом Турции.

Четинкая находился на посту последние три года.

Банкиру удавалось проводить жесткую монетарную политику, в результате которой снизились темпы обесценивания национальной валюты. Финансист также не считал нужным уменьшать процентные ставки, в то время как Эрдоган неоднократно публично заявлял, что именно сохраняющийся уровень ставок провоцирует высокую инфляцию.

Сейчас ключевая ставка Центробанка Турции находится на уровне 24%.

Исполняющим обязанности главы финансового регулятора сразу же был назначен Мурат Уйсал.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube