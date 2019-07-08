Уход банкира "подкосил" турецкую лиру

Курс турецкой лиры упал после решения Реджепа Тайипа Эрдогана сменить главу Центробанка страны. Сообщения о том, что председатель турецкого ЦБ Мурат Четинкая под давлением написал прошение об отставке появились в субботу, отставка была принята президентом Турции.

Четинкая находился на посту последние три года.

Банкиру удавалось проводить жесткую монетарную политику, в результате которой снизились темпы обесценивания национальной валюты. Финансист также не считал нужным уменьшать процентные ставки, в то время как Эрдоган неоднократно публично заявлял, что именно сохраняющийся уровень ставок провоцирует высокую инфляцию.

Сейчас ключевая ставка Центробанка Турции находится на уровне 24%.

Исполняющим обязанности главы финансового регулятора сразу же был назначен Мурат Уйсал.