Турция: диктатура или соблюдение закона?

Главная опопзиционная партии Турции, чей кандидат победил на выборах мэра Стамбула, раскритиковала решение ЦИКа отменить результаты голосования. Народно-республиканская партия назвала это проявлением диктатуры. "Политическая система, которая игнорирует волю народа и законы, - не демократическая и не легитимная», - написал он на своей странице в Twitter заместитель лидера партии. Сам победитель Экрем Имамоглу подчеркнул, что ни он, ни его сторонники не собираются отступать:

"Сограждане, они пытаются отменить итоги выборов, которые мы выиграли вечером 31 марта. Они пытаются украсть результаты работы, в которую было вложено столько труда".

Кандидат от правящей партии бывший премьер-министр Бинали Йылдым, проигравший на выборах, заявил, что в ходе голосования были допущены серьезные нарушения:

"Почему мы обратились в избирательную комиссию? Из-за нарушений, мошенничества и иных позорных пятен, которые мы обнаружили во время и после выборов".

Решение турецкого ЦИКа раскритиковали в Евросоюзе. По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, отмена результатов голосования и проведение повторных выборов противоречит идее демократического избирательного процесса.