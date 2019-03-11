Турция вошла в рецессию

Турция вошла в техническую рецессию — впервые за 10 лет. ВВП страны сокращался два последних квартала подряд. Такие данные приводит Институт статистики страны.

В прошлый раз страна столкнулась с рецессией после глобального кризиса 2008 года, но быстро сумела справиться с проблемами.

Нынешнюю рецессию аналитики предсказывали. Весь прошлый год шла речь о кризисе. Национальная валюта потеряла почти четверть стоимости. Из-за этого Центробанк поднял процентную ставку до рекордной величины в 24%.

Президент страны Реджеп Тайп Эрдоган объясняет экономические проблемы намеренным внешним влиянием. Дипломатический конфликт с США и последовавшие за ним санкции были среди причин, увеличивших опасения инвесторов.

Впрочем, пока прогнозы говорят о том, что за этот год Турция может выйти из рецессии и вновь покажет рост, хотя и небольшой.

В России также не высказывают больших опасений: Анкара — шестой по величине торговый партнёр Москвы, но импортирует в основном энергоносители, от которых даже в случае кризиса отказаться не сможет.