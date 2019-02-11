Турция: овощи и фрукты за полцены

Турецкие власти открыли собственные рынки, где можно купить фрукты и овощи почти вдвое дешевле, чем в других торговых точках. Такие цены удалось установить, избавившись от посредников. Именно их правительство обвиняет в росте цен на продовольствие, поднявшихся за последний год почти на треть. В одни руки отпускают не более трёх килограммов, но для многих это стало здесь настоящим подспорьем:

– Мы накупили столько овощей – вот, взгляните! И вот это тоже. Мы пенсионеры. Думаю, что теперь буду ходить за покупками только сюда. Надеюсь, что цены понизятся и на других рынках и в магазинах, а то мы едва дотягиваем до конца месяца. Надеюсь, это преподаст торговцам хороший урок.

Но не все настроены столь же оптимистично:

– Этот рынок, открытый городскими властями, будет работать лишь в течение определённого времени. А после выборов это всё прекратится. Почему? Потому что это делают лишь для того, чтобы завлечь людей и получить голоса избирателей.

Помимо фруктов и овощей, планируется продавать по сниженным ценам рис и чечевицу, а также моющие средства. Но эти рынки заработали лишь в Стамбуле и Анкаре, и едва ли повлияют на цены в других турецких городах и сёлах.