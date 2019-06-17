Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Спорт

США и Швеция вышли в плей-офф ЧМ по футболу среди женщин

 Комментарии
 Мария Сашинская 
США и Швеция вышли в плей-офф ЧМ по футболу среди женщин
Размер текста Aa Aa

Десятый день женского чемпионата мира по футболу принес очередную победу американкам. Они обыграли сборную Чили со счетом 3:0. Эта победа гарантировала участие США в плей-офф.

Соединенные Штаты, которые вышли на вершину группы F по разнице мячей с шестью очками, присоединились к Швеции после того, как те обыграли Таиланд 5-1. Встреча команд пройдет 20 июня.

Принимающая чемпионат Франция готовится к игре со сборной Нигерии. Тогда же состоится встреча двух других команд из Группы А – Норвегия выступит против Южной Кореи.

В Группе B Испания встретится с Китаем. Соединенные Штаты смотрят на испанок как на наиболее вероятных противников, если тем все же удастся выйти в плей-офф.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube