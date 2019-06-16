Нидерданды и Канада вышли в плей-офф ЧМ по футболу среди женщин

На проходящем во Франции чемпионате мира по футболу среди женщин в группе Е сборная Нидерландов обыграла соперниц из Камеруна со счетом 3:1.

В составе победительниц забитыми мячами отметились Вивианн Мидема (41-я, 85-я минуты) и Доминик Блодворт (48-я минута), у проигравших отличилась Габриэль Онгене, выступающая за московский ЦСКА.

В другом матче Канада одолела Новую Зеландию со счетом 2:0.

Победу обеспечили Джесси Флеминг (48-я минута) и Нишелль Принс (79-я минута).

Своими победами нидерландки и канадки обеспечили себе выход в плей-офф турнира, возглавив турнирную таблицу с 6 очками.