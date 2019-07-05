"Тур де Франс" стартует в субботу

Знаменитый писающий мальчик – символ Брюсселя – облачился в велосипедную форму. В субботу первый этап знаменитой велогонки «Тур де Франс» стартует из бельгийской столицы, где в связи с этим царит большое оживление. Вблизи центральной площади Гран-плас открыт небольшой парк аттракционов для любителей этого вида спорта. Накануне здесь прошли презентации команд, которым предстоит трёхнедельная гонка. Увидеть их пришли 75 000 человек. Городские власти ожидают, что около миллиона поклонников велоспорта соберутся здесь, чтобы увидеть начало 106-го «Тур де Франс». Спортсменов ждёт путь 3480 км.