Мике Тёниссен - победитель первого этапа "Тур де Франс". Голландский велогонщик из Jumbo Visna преодолел дистанцию в 194,5 километра за 4 часа 22 минуты 47 секунд.

Один из фаворитов многодневки, датчанин Якоб Фульсанг из "Астаны", едва не сошел с дистанции, попав в завал за 18 км до финиша. В результате, второе место занял словацкий велогонщик Петер Саган, третьим стал австралиец Калеб Юэн.

Второй этап "Большой петли" пройдет в Брюсселе в воскресенье. Участники стартуют у Королевского дворца, финишируют - у знаменитого Атомиума, символа бельгийской столицы.