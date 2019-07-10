"Тур де Франс": Саган - победитель 5-го этапа

Петер Саган стал победителем пятого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс". Словацкий гонщик, выступающий за команду "Бора-Хансгрохе", преодолел 175,5 км за 4 часа 2 минуты и 33 секунды. Этап проходил между городами Сен-Дье-де-Вож и Кальмар.

На втором месте бельгиец Ваун Ван Арт, тройку лучших замкнул итальянец Маттео Трентин. Россиянин Ильнур Закарин финишировал 84-ым.

А в общем зачёте лидирует француз Жюлиан Алафилипп. Его время - 18 часов 44 минуты 12 секунд. Вторым идёт Ваун ван Арт, на третьем месте - Стивен Крёсвейк из Нидерландов, Ильнур Закарин - на 81-ом.

Шестой этап пройдёт в четверг между французскими городами Мюлуз и Планш-де-Бель-Фий. Его протяжённость 160,5 км.

"Тур де Франс" проводится в 106-ой раз и завершится 28 июля. Велогонка состоит из 21-го этапа протяжённостью 3480,3 км. В этом году маршрут проходит по Франции и Бельгии.