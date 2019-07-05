Россия проиграла Испании

Женская сборная России не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы, проиграв в четвертьфинальном матче испанкам - 54:78. Судьба встречи решилась уже в первой половине, а во второй испанские баскетболистки довели счет до разгромного. Лучшей в составе россиянок стала Ксения Левченко, набравшая 8 очков. Лидер испанской cборной Асту Ндур принесла своей команде 24 очка. В полуфинале Испания сыграет со сборной Сербии, которая разгромила команду Швеции. А Россия в субботу в матче со скандинавками разыграет путевку в отборочный турнир Олимпиады-2020. Другую полуфинальную пару составят баскетболистки Франции и Великобритании.