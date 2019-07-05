Иранский генерал призывает к симметричному задержанию британского нефтяного танкера

Иранские сторонники жесткой линии требуют захвата британского нефтяного танкера в ответ на задержание властями иранского перевозчика нефти у побережья Гибралтара.

Бывший командир иранской революционной гвардии генерал Мохсен Резайи написал в Твиттере:

"Исламская революция на протяжении своей 40-летней истории никогда не была инициатором напряженности в конфликтах, но не колеблясь реагировала на хулиганов и угнетателей. Если Великобритания не отпустит иранский нефтяной танкер, органы должны будут ответить взаимностью и захватить британский нефтяной танкер ".

Ранее на Гибралтаре был задержан иранский танкер по подозрению в перевозке сырой нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. В операции принимали участие британские военно-морские силы. Иранское министерство иностранных дел уже выразило официальный протест британскому послу в Тегеране.