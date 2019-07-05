Задержание танкера: Вашингтон одобряет, Тегеран протестует

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приветствовал задержание Великобританией иранского супертанкера в проливе Гибралтар. В то же время иранский МИД выразил официальный протест британскому послу в Тегеране.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо объяснил задержание судна торговым эмбарго Евросоюза в отношении Сирии:

«Сегодня рано утром правоохранительные органы и органы портового надзора Гибралтара при поддержке подразделения королевской морской пехоты высадились на борт супертанкера, перевозившего сырую нефть в Сирию. Мы задержали судно и его груз. Мы предприняли эти действия на основе информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций Европейского Союза против Сирии».

Испания, которая считают территориальные воды Гибралтара своими, не препятствовала действиям британских ВМС.

«Конечно, мы знали об этой операции, – пояснил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. – Катера гражданской гвардии патрулировали этот район. Но мы изучаем обстоятельства, при которых это произошло. Речь идёт о просьбе США, направленной Соединённому Королевству. Мы анализируем то, как эти действия влияют на наш суверенитет, поскольку, как мы понимаем, задержание произошло в территориальных водах Испании».

Евросоюз до сих пор сохранял нейтралитет в дипломатическом конфликте между США и Ираном, выступая за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«Полагаю, что вы хорошо знакомы с нашей позицией, – заявила представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич. – Мы ясно и последовательно выступаем за ядерную сделку или Совместный всеобъемлющий план действий, при условии его соблюдения Ираном. Мы отреагировали вместе с европейской тройкой на последние заявления Ирана [о возможном прекращении выполнения обязательств], выразив сожаление».

Санкции Евросоюза против Дамаска, введённые в 2011 г., запрещают европейскому бизнесу ведение дел с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Но в ходе гибралтарского инцидента они были применены против третьей стороны.