Задержание танкера на Гибралтаре

На Гибралтаре задержан танкер по подозрению в перевозке сырой нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.

Операцию провели в четверг гибралтарские портовые и правоохранительные службы совместно с британскими морскими пехотинцами.

Как заявили власти заморской территории, задержано само судно Grace 1 и груз, который должны были доставить на нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Тартус.

"Мы предприняли эти действия на основе информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций Европейского Союза против Сирии. По нашим сведениям, танкер перевозил партию сырой нефти на НПЗ Банияс в Сирии". Фабиан Пикардо главный министр Гибралтара

Испанские власти отреагировали на случившееся, сообщив также о том, что задержание судна производилось по запросу Соединённых Штатов.

"Естественно, мы знали об операции. Катера полицейских патрулировали этот район. Но мы изучаем обстоятельства, при которых это произошло. Речь идёт о просьбе США, направленной Соединённому Королевству. Мы анализируем то, насколько этот факт влияет на наш суверенитет, поскольку, как мы понимаем, задержание произошло в территориальных водах Испании". Жосеп Боррель и.о. министра иностранных дел Испании

Санкции ЕС против Дамаска действуют с 2011 года. Они включают в том числе полный запрет на поставку нефти в Сирию.

По сведениям СМИ, танкер, шедший под флагом Панамы, был загружен сырьем из Ирана. Если информация подтвердится, то инцидент может усилить напряжённость в отношениях Вашингтона и Брюсселя с Тегераном.

Стало известно, что МИД Ирана вызвал посла Великобритании, как говорится в заявлении ведомства, "в связи с незаконным задержанием британскими ВМС иранского танкера".