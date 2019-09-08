Иранский танкер обошёл санкции США

Иранский танкер Adrian Darya 1, освобожденный властями Гибралтара, достиг пункта своего назначения. Об этом заявил представитель МИД Ирана.

Ранее агентство Associated Press (АР) опубликовало спутниковые снимки, на которых, по его данным, отпущенный властями Гибралтара иранский танкер находится в сирийском порту Тартус.

По данным агентства, судно пришвартовано примерно в 4 км от берега. АP уточняет, что снимки агентству были предоставлены американской компанией Maxar Technologies.

Также спутниковыми снимками Adrian Darya 1 поделился советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Все, кто говорил, что [отпущенный властями Гибралтара танкер] Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это", — написал он на своей странице в Twitter.

Портал Middle East Eye сообщил, что в Adrian Darya выгрузил находившуюся на его борту нефть в сирийском порту.

4 июля Королевская морская пехота Великобритании в Гибралтаре задержала иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял нефть (2,1 млн. тонн) в Сирию в нарушение режима санкций. Федеральный суд в Вашингтоне выдал ордер на задержание судна, но власти Гибралтара отклонили его. В ночь на 19 августа судно вышло в море под иранским флагом. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что оно сменило название на Adrian Darya 1 и направится в один из средиземноморских портов.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло судно в санкционный список.