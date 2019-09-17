Соя для Европы

В ходе саммита G7 в Биаррице президент Франции Эммануэль Макрон признал "частичную ответственность" его страны за лесные пожары в Амазонии. Франция импортирует сою большей частью из Бразилии. Выращивание этого продукта приводит к сокращению лесов. Макрон пообещал развивать европейское производство, чтобы помочь решить проблему.

Ранним утром готовится одна и та же смесь для этих "дам", как их называет Александр. Фермер из центральной Франции кормит коров, дважды в день, сеном, зерном и соей, которая в основном закупается в Бразилии... Возможно, с ГМО.

Александр Армель, фермер: "Это корм по очень приемлемой цене. Соя богата протеином, который помогает животным быстро набирать вес".

Но Александр - лишь один из многих европейских фермеров, использующих сою...

Гийом Пети, Euronews: "Франция импортирует ее в основном из Бразилии, в первую очередь в качестве корма для животных. В результате, чтобы удовлетворить спрос со стороны Европы и Китая, некоторые бразильские фермеры выжигают участки леса для обработки, что приводит к сокращению лесов Амазонии".

Для того, чтобы Европе обеспечивать себя соей самостоятельно, необходимы обширные территории.

Марко Контьеро, Greenpeace Europe: "Если мы хотим добавить 15 миллионов гектаров, необходимых для производства сои, которую мы импортируем из стран Латинской Америки, понадобится территория больше чем Австрия, Бельгия и Словения вместе взятые".

В то же время ежегодно 33 миллиона тонн сои импортируется в Европу из Бразилии и США.

Эта зависимость появилась после заключения торговых договоров в 1960-е годы. В Европе же на площадях для выращивания сои, стали культивировать зерновые.

По данным федерации фермерских ассоциаций, базирующейся в Брюсселе, эти соглашения вызывают вопросы по поводу санитарных норм.

Пекка Персонен, руководитель COPA-COGECA: "Для нас это очень важно. Мы не можем закупать продовольственные товары, сырье, то есть сельскохозяйственную продукцию, запрещенными в Европе способами".

Гийом Пети, Euronews: «Что если решение прямо здесь? Мы приехали к фермеру, который производит сою во Франции, где объемы растут и растут. В 2017 году площади под выращивание сои увеличились втрое, по сравнению с 2010 годом».

Лионель занимается этим бизнесом уже больше десяти лет. Его хозяйство находится недалеко от города Шалон-сюр-Сон... Он также продолжает выращивать зерновые культуры, иначе его бизнес вряд ли будет приносить прибыль.

По его словам, выращивание сои позволяет отчасти предотвратить здесь опустынивание

Гийом Пети, Euronews: "То есть для окружающей среды эффект тут лучше, чем в Бразилии?"

Лионель Борэ, производитель сои: "Здесь нет ГМО... нет глифосфата, так что для сбора урожая нужно меньше химикатов, если сравнивать с бразильской соей.

В 2018 году Европейская комиссия пообещала оказать поддержку производителям в рамках программы Единой сельскохозяйственной политики ЕС. Возможно, этим вопросом займется новый состав Еврокомиссии...