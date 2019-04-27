Бразилия: аборигены против властей

Тысячи коренных бразильцев вышли на улицы столицы, чтобы защитить свой образ жизни. Демонстранты утверждают, что правое правительство президента Жаиро Больсонару попирает права аборигенов.

Манифестанты требуют от властей прекратить, как они считают, политику геноцида в отношении национальных меньшинств, отменить дискриминационные законы, и вернуть индейцам их исконные земли.

Перед избранием на пост главы государства Болсонару пообещал "не давать более ни сантиметра" земли индейцам и в целом пересмотреть конституционно закрепленные за ними привилегии. Аборигены не намерены сдаваться и протестуют вот уже несколько дней.