Мода на экологию и экология моды

Одной из главных тенденций в моде сегодня становится не длина юбки или брюк, не форма каблука туфель, и не цвет, который принято называть оттенком сезона. Все участники рынка - от модельеров до клиентов, все чаще и чаще обращают внимание на экологические критерии в применении к одежде.

Директор ивент-агентства Neonytt, занимающегося организацией дефиле, Маддалена Шаффрин объясняет, что "разработаны определенные стандарты, которым обязаны отвечать марки, желающие, чтобы мы их представляли".

Такие строгие критерии не ограничивают, а, напротив, способствуют творчеству, полагают те, кто основал марку аксессуаров Nuuwai . Сумки изготовлены из таких необычных материалов, как, к примеру, яблочная кожура.

Причины выбора излагает основательница марки Nuuwai Cвенья Детто: "Мы ее запустили в работу, потому что это практично: яблок много, кожуры тоже, и мы таким образом сумели заместить примерно половину используемого ранее при производстве полиуретана. Да и яблоки перерабатываются полностью, ничего не пропадает".

А некоторые обувщики пошли еще дальше - в работе они используют даже мох. Неудивительно, что их продукция популярна даже у самых строгих веганов.

Комментарий дизайнера обувной марки Nat-2 Себастьяна Тиса: "Весь производственный цикл у нас находится в Италии. Например, вот эта пара обуви сделана из мха. Мы также используем уже переработанное стекло, резину. А вот эта модель выполнена, вы не поверите, из лепестков увядшей розу. У нас есть ноу-хау, как создать модные кеды даже из деревянной щепы. Или из бижутерии Сваровски".

На производство всем привычных футболок или джинсов да сих пор затрачиваются гигантские природные ресурсы, на долю модной индустрии приходится 1/5 часть всех расходов водных ресурсов и 1/10 часть всех выбросов углекислого газа.