Франция берёт курс на "пляжи без пластика"

"Пляжи без пластика" - с такой инициативой выступила в среду в Биаррице министр экологических преобразований Франции. По словам Барбары Помпили, к инициативе уже примкнули около десятка городов и еще 20 собираются это сделать.

Речь идет о пятнадцати конкретных мерах по предотвращению пластикового загрязнения моря и побережья, в том числе об уборке пляжей и морского дна, цель которых - добиться нулевого уровня загрязнения к 2025 году.

По данным экспертов, каждый год восемь с мировой океан попадает в среднем 8 миллионов тонн мусора, около 80 % - это пластик. Чаще всего на европейских пляжах встречаются одноразовая посуда, пластиковые пакеты, ватные палочки, сигаретные окурки. В последнее время всё чаще попадаются маски.

В прошлом году Европарламент одобрил законодательство, запрещающее выпуск ряда товаров одноразового использования как, например, тарелки, ножи, ложки, вилки и соломинки. Барбара Помпили заявила, что недостаточно собирать международные конференции и принимать соответствующие законы, экология должна стать кредо местных властей, всех и каждого.

В свою очередь, природоохранная организация Sepanso призвала министра экологических преобразований сделать всё возможное для предотвращения ставших модными в последнее время на юго-западе Франции ночных сборищ молодёжи на пляжах, после которых там нельзя шагу ступить, не наступив на банку из-под пива или пластиковую бутылку.