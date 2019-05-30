Эден Азар прощается с "Челси"

Победой в Лиге Европы Эден Азар попрощался с "Челси". Полузащитник английского клуба заявил, что финальный матч турнира был для него последним, сыгранным за "синих".

В среду "Челси" разгромил "Арсенал" со счётом 4:1. Азар оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

"Настало время для новых вызовов", - сказал бельгиец, которого, по слухам, ждут в мадридском "Реале".

"Он всегда мечтал играть за "Реал", посмотрим, что получится. Он был очень честен до последнего дня, старался изо всех сил. Вот почему клуб доволен им. Очевидно, это большая возможность для него. Для нас Азар - потрясающий футболист. Надеюсь, он возьмёт ни один трофей с "Реалом", - прокомментировал новость его товарищ по команде Сесар Аспиликуэта.

"Я могу только пожелать ему всего наилучшего, потому что он многое сделал для "Челси". Было приятно с ним играть в одной команде. Я буду наблюдать за его карьерой в дальнейшем", - сказал в интервью журналистам полузащитник Н'Голо Канте.

У лондонского клуба может смениться и наставник.

Маурицио Сарри готовится перейти в "Ювентус", пишут СМИ. По их сведениям, 60-летний специалист возглавит итальянский клуб в следующем сезоне; контракт с ним рассчитан на три года.