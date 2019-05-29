"Челси" разгромил "Арсенал"

Английский футбольный клуб "Челси" — победитель Лиги Европы. В финальном матче на Олимпийском стадионе в Баку команда разгромила лондонский клуб "Арсенал" со счетом 4 - 1.

Голы в составе победителей провели Оливье Жиру, Педро Родригес и Эден Азар.

Азар, оформивший дубль и отдавший одну голевую передачу, был признан лучшим футболистом матча. Жиру с 11 голами стал лучшим бомбардиром турнира. Педро вошел в историю.футбола — он стал первым игроком , который забивал в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и в матче за Суперкубок УЕФА.

В составе "Арсенала" гол забил Алекс Ивоби.