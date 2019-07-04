Дональд Туск продвигает женщин на главные посты в ЕС

Мейв Мак-Махон, Euronews:

"Будущее Европы не может быть решено за закрытыми дверями с помощью секретных сделок. Это были слова испанского евродепутата Гонсалеса Понса, который ранее выступил перед членами Европейского парламента в присутствии председателя Европейского совета Дональда Туска. Дональд Туск был здесь, в Страсбурге, и подчеркивал тот факт, что ему удалось представить двух женщин в качестве кандидатов на высшие должности в ЕС. Он пытается убедить Европарламент поддержать этих кандидатов на выборах 16 июля. Но это будет горькая пилюля для членов Европарламента, потому что в последние пару месяцев перед европейскими выборами они поддерживали процесс "шпиценкандидата" (Spitzenkandidat – единый кандидат от ведущей политической фракции). И именно поэтому мы услышали такие резкие комментарии от различных политических групп, опечаленных, что демократия умерла. Они ломают голову, как найти другие способы дать европейцам высказаться, когда речь идет о назначении следующего председателя Еврокомиссии".