Как продолжатся карьеры Туска и Юнкера?

На протяжении пяти лет они вместе были у руля Европейского Союза – глава Совета ЕС Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Теперь, когда заканчивается срок их полномочий, у обоих разные перспективы выхода на пенсию.

Туск в свои 62 года может задержаться в европейской политике. Либерально-консервативная партия Польши официально выдвинула его кандидатуру на пост лидера Европейской народной партии (ЕНП), доминирующей правоцентристской политической силы Европы. Свое решение Дональд Туск примет в ноябре.

Жан-Клоду Юнкеру в декабре исполнится 65 лет. Он сказал, что уйдет из общественной жизни и заявил, что хочет написать книгу. Прощальное обращение Юнкера к Европарламенту может стать последней громкой речью европейского политика.