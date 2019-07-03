Новые лидеры ЕС – кто они?

Кто они, кандидаты на ключевые посты Евросоюза? Краткая справка.

Урсула фон дер Ляйен Reuters

Урсула фон дер Ляйен

Станет ли женщина новым председателем Еврокомиссии? Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен не новичок в Брюсселе. Здесь она родилась. Отец министра работал на руководящей должности в Еврокомиссии с момента ее создания в 1958 году.

Будучи опытным врачом, Урсула фон дер Ляйен вошла в мир политики в начале 2000-х годов, присоединившись к правительству Ангелы Меркель.

На посту министра обороны ее критиковали за стиль руководства, но рассматривали в качестве возможного преемника Меркель. Теперь женщина-политик готова сменить Берлин на Брюссель.

Шарль Мишель Reuters

Шарль Мишель

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, которого многие считают любителем компромиссов, теперь сможет попробовать свои дипломатические навыки на новом уровне. Ему нужно будет добиться единства среди стран-членов ЕС в качестве нового председателя Европейского Совета.

Премьерство Шарль Мишеля было отмечено антимиграционной политикой, проводимой представителями одного из партнеров по коалиции, националистической фламандской партей N-VA.

В новую должность а Шарль Мишель вступит в конце этого года когда закончится мандат Дональда Туска.

Кристин Лагард Reuters

Кристин Лагард

Одна из самых известных фамилий в этом списке – Кристин Лагард. Она участвовала в решении многих европейских кризисов в качестве главы Международного валютного фонда, а теперь стала претендентом на пост главы Центробанка ЕС.

Юрист по образованию, Лагард быстро прошла путь от министра финансов Франции в 2007 году до главы Международного валютного фонда в 2011 году.

Ее репутация не кристально чиста. Лагард обидела греков во время кризиса, заставив их платить налоги, и была обвинена в преступной халатности по делу бизнесмена Бернара Тапи.

Лагард стала первой женщиной министром финансов экономики "большой восьмерки" и первой женщиной, возглавившей МВФ.

Жозеп Боррель Reuters

Жозеп Боррель

Действующий министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель предложен в качестве главы европейской дипломатии вместо итальянки Федерики Могерини.

Политик-социалист был президентом Европейского парламента с 2004 по 2007 год.

Родившись в каталонском сельском городке недалеко от Пиренеев, он стал одним из самых громких голосов против попытки каталонского сепаратизма. Если его кандидатура будет одобрена парламентом ЕС, Жозеп Боррель также станет вице-председателем Европейской комиссии.