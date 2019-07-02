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Лидеры 28 стран ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

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 Euronews 
Лидеры 28 стран ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
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Главам государств и правительств 28-ми удалось согласовать кандидатов на ключевые посты Евросоюза.

На должность председателя Еврокомиссии решено выдвинуть министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. Кандидатуру убежденной евроэнтузиастки и полиглота поддержал, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон.

Согласно договоренности, достигнутой на третий день саммита в Брюсселе, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард возглавит Европейский Центробанк.

Лидеры ЕС выдвинули премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Европейского совета, и.о. министра иностранных дел Испании и в прошлом председатель Европарламента Жозепа Борреля - на должность Верховного посланника по внешней политике.

Теперь все кандидатуры должны быть одобрены новым составом Европарламента, который изберет своего главу в среду. Мандат действующего руководства Евросоюза истекает 31 октября.