Из грязи к нормальной жизни

Австрийский городок Уттендорф с помощью спасателей и военных постепенно выбирается из-под грязи. В понедельник на этот горный регион обрушились мощные ливни, что привело к сходу селевых потоков, и Уттендорф оказался под водой.

Потоки воды снесли мост над местной речкой, более 70 зданий были затоплены. Человеческих жертв удалось избежать.

По словам представителей местной власти, от разрушения городок спасла дамба. Однако это сооружение устаревает и после ливней принято решение как можно скорее возвести новую.

В помощь местным жителям и пожарным власти страны направили военнослужащих.