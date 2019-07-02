Паводки в Иркутской области: спасти всех

До 18 человек возросло число жертв паводков в Иркутской области. Еще 13 человек остаются пропавшими без вести.

По данным МЧС, по состоянию на утро вторника в 42 населенных пунктах Иркутской области оставались подтопленными более 4 тысяч жилых домов, в которых проживают 9,3 тыс. человек, и столько же приусадебных участков.

Прокуратура поставит вопрос о привлечении к административной ответственности ряда должностных лиц районов, которые ненадлежащим образом и несвоевременно информировали население о чрезвычайной ситуации.

Параллельно с эвакуацией местного населения из Иркутска в затопленные районы приехала группа кинологов и зоозащитников для спасения брошенных кошек и собак.

Там собаки на цепи остались под водой. Мы хотим больше собак спасти: тех, кто на цепи остался или в домах запертых. Уличные собаки они уже своими силами добрались до берега Нурмухаммед Комолдин угли кинолог

Паводок начался в конце июня в связи с обильными осадками, уровень воды в реке Ие почти на 7 метров превышал критические отметки. Всего в зоне бедствия тогда оказались 83 населенных пункта в шести районах Иркутской области.