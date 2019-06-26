Мощный взрыв в центре Вены привёл к обрушению нескольких этажей в двух зданиях

Мощный взрыв в центре Вены привёл к обрушению нескольких этажей в двух соседних зданиях.

По сообщению полиции, имеются подозрения на взрыв бытового газа. На месте происшествия в четвёртом районе австрийской столицы помимо правоохранителей работают пожарные и медики.

Данные о пострадавших уточняются. Как сообщает ТАСС, по словам представителя пожарно-спасательной службы, в результате происшествия ранения получили 10 человек. В разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. На месте взрыва работают спецслужбы.

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