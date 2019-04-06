Наводнение в Иране: 400 000 пострадавших

В Иране тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, которые продолжаются уже третью неделю. Жертвами стихии стали за это время уже около 70 человек. Власти отдали распоряжение об эвакуации жителей 14 деревень, расположенных возле двух вышедших из берегов рек. По словам министра внутренних дел Ирана Абдолрезы Рахмани Фазли, затоплено 400 городов и деревень:

– Около 400 000 человек пострадали здесь от наводнения. Нам требуется принять необходимые меры и не допустить каких-либо инцидентов.

Из-за наводнения прервано движение автотранспорта между десятками дорог, связывающих города, более 2000 деревень оказались отрезанными от внешнего мера. Водой разрушены десятки мостов, в ряде районов сошли оползни. Власти организуют доставку гуманитарной помощи жителям оказавшихся в изоляции мест.