Люси Бронз: "Мне нравится принимать вызов"

11 голов в активе и всего один пропущенный: женская сборная Англии по футболу пришла к сегодняшнему полуфиналу чемпионата мира, уверенно выиграв все матчи на своём пути.

За всю историю проведения мундиалей англичанки лишь один раз смогли обыграть своих нынешних соперниц футболисток США и ещё один раз сыграли с ними вничью. Но сегодня они намерены изменить этот счёт. Капитан Люси Бронз рассказала, что команда находится на пике своей формы и нацелена на победу.

"Я люблю играть против лучших игроков в мире. Мне нравится принимать вызов. Пару лет тому назад я даже составила список тех футболисток, с которыми я хотела бы сыграть. И в этом списке были и Келли Смит, и Мегад Рапино", - сказала Бронз.

Если выход Англии в полуфинал был не совсем предсказуем, то в присутствии в нём главных фавориток и действующих чемпионок мало кто сомневался. У американских футболисток грозная атака во главе с великолепной Алекс Морган, и Меган Рапино, которая двумя дублями обеспечила своей сборной победы в двух матчах плей-офф.

США стремятся к четвертой победе в Кубке мира, а Англия попытается сначала впервые выйти в финал.