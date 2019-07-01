Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Спорт

Англия против США

 Комментарии
 Кнарик Хачатрян 
Англия против США
Размер текста Aa Aa

11 голов в активе и всего один пропущенный - женская сборная Англии по футболу пришла к сегодняшнему полуфиналу Чемпионата мира, уверенно выиграв все матчи на своём пути. Капитан Люси Бронз говорит, что команда находится на пике своей формы и нацелена на победу. За всю историю проведения мундиалей англичанки лишь один раз смогли обыграть своих нынешних соперниц - футболисток США и один раз сыграли с ними вничью.

Если выход Англии в полуфинал был не совсем предсказуем, то в присутствии в нём главных фавориток и действующих чемпионок мало кто сомневался. У американских футболисток грозная атака во главе с великолепной Алекс Морган, а Меган Рапино двумя дублями обеспечила своей сборной победы в двух матчах плей-офф.

США стремятся к четвертой победе в Кубке мира, а Англия попытается сначала впервые выйти в финал.