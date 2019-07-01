Англия против США

11 голов в активе и всего один пропущенный - женская сборная Англии по футболу пришла к сегодняшнему полуфиналу Чемпионата мира, уверенно выиграв все матчи на своём пути. Капитан Люси Бронз говорит, что команда находится на пике своей формы и нацелена на победу. За всю историю проведения мундиалей англичанки лишь один раз смогли обыграть своих нынешних соперниц - футболисток США и один раз сыграли с ними вничью.

Если выход Англии в полуфинал был не совсем предсказуем, то в присутствии в нём главных фавориток и действующих чемпионок мало кто сомневался. У американских футболисток грозная атака во главе с великолепной Алекс Морган, а Меган Рапино двумя дублями обеспечила своей сборной победы в двух матчах плей-офф.

США стремятся к четвертой победе в Кубке мира, а Англия попытается сначала впервые выйти в финал.