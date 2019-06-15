Италия и Англия вышли в плей-офф ЧМ по футболу среди женщин

Италия - Ямайка 5:0. На проходящем во Франции чемпионате мира по футболу среди женщин в группе С определился заочный участник плей-офф. Итальянки не оставили шансов соперницам с Ямайки.

Форвард сборной Италии и "Ювентуса" Кристина Джирелли оформила хет-трик.

Это второй такой индивидуальный подвиг на чемпионате вслед за пентатриком американки Алекс Морган. Ещё два гола забила Аврора Галли, также представляющая туринскую команду.

В группе Д сборная Японии обыграла команду Шотландии со счетом 2:1.

В составе японской сборной голы забили Мана Ивабучи (23-я минута) и Юка Сугасава (37, с пенальти). У соперниц единственный гол забила Лана Клелланд (88).

Шотландки потеряла все шансы на выход в плей-офф. За место в 1/8 финала Япония поборется с Аргентиной. Которая в другом матче с минимальным счетом проиграла соперницам из Англии 0:1.

На 28-й минуте Никита Пэррис не сумела реализовать пенальти в ворота Аргентины. Единственный гол на 61 минуте встречи забила нападающая Джоди Тейлор.

Англичанки возглавили турнирную таблицу группы и гарантировали себе место в 1/8 финала турнира.