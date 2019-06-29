ЧМ-2019: футболистки Франции проиграли США

В матче четвертьфинала Чемпионата мира по футболу среди женщин сборная Франции на родном поле проиграла команде США со счётом 2:1. Единственный гол в ворота соперниц забила Венди Ренар, у американок отличилась Меган Рапино, поразив ворота дважды на 5-ой и 65-ой минутах встречи.

2 июля в полуфинале действующие чемпионки мира футболистки США сыграют с командой Англии, обыгравшей в четвертьфинале сборную Норвегии .

Вторая пара полуфинала определится в субботу: Италия сыграет с Нидерландами, а Германия - со Швецией.