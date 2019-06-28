Наводнение в Иркутской области

Около 20 населённых пунктов в Иркутской области оказались затоплены вышедшими из берегов реками вследствие выпавших здесь сильных осадков. В ряде районов была объявлена чрезвычайная ситуация. В общей сложности почти 2,5 тысячи домов и приусадебных участков оказались подтоплены, водой повреждено 13 автомобильных мостов. К месту бедствия направлены спасатели, более 850 человек были эвакуированы. Сообщается, что два человека погибли, отказавшись от эвакуации. Среди прочих пострадал посёлок Сереброво Тайшетского района. Уровень воды в реке Бирюса поднялся здесь почти на 4 метра.

В то время как в ряде мест ситуация стабилизировалась, в других, по данным синоптиков, улучшения в ближайшее время не предвидится – напротив, уровень воды продолжит подниматься.