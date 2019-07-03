Число погибших в Иркутской области достигло 20 человек

Из-за наводнения в Иркутской области погибли по меньшей мере 20 человек. Судьба пятнадцати до сих пор остается неизвестной. Такие обновленные данные сообщает оперативный штаб МЧС.

31 населенный пункт затоплен и более 2,5 тысяч человек эвакуированы из зоны наводнения. Пострадавшие осматривают свои разрушенные дома и подсчитывают убытки.

"Все у нас теперь уничтожено, это все разбухнет, выкидывать просто. Для детей старались, делали. Хотя бы одну комнату сделали. Теперь все выкидывать, срывать" – говорит пострадавшая.

Без энергоснабжения остаются более 8 тысяч человек в 15-ти населенных пунктах.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня из-за сильных осадков. Уровень воды в реке Ие почти на 7 метров превысил критическую отметку. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.