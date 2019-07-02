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Срочная новость

Франция

Фронда на первом заседании

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 Марфа Васильева 
Фронда на первом заседании
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@ Mario Salerno - Mario Salerno
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Многотысячная манифестация сторонников каталонской независимости снаружи и открытое проявление враждебности в зале - стали фоном первого заседания Европарламента нового созыва в Страсбурге. Оно прошло под председательством главы предыдущей ассамблеи Антонио Таяни.

Во время исполнения гимна Евросоюза - "Оды к радости" - британские евродепутаты от Партии брексита демонстративно повернулись к собравшимся спиной. В Страсбург приехали 73 британских депутата, из них 29 принадлежат к партии Найджела Фаража. В связи с переносом брексита на 31 октября, все они будут заседать лишь три месяца, чтобы затем уступить места "резервистам" из Франции, Италии и Испании.

До 10 тысяч сторонников независимости Каталонии собрались около здания Европарламента в Страсбурге. В зале заседания их позицию выразили народные избранники от ирландской партии Шинн Фейн. Они держали портреты Карлеса Пучдемона, который вместе с двумя соратниками (Ориолом Жункерасом и Тони Комином) не смог присутствовать, поскольку Мадрид отказался внести их в списки евродепутатов от Испании.

"К сожалению, некоторые избранники были лишены доступа в ассамблею, - заявил Мэтт Карни, - трем представителям каталонского народа было отказано в этом, хотя Европарламент должен стоять за демократию и права человека!"

Выборы нового главы европейской ассамблеи должны были состояться во вторник, но перенесены на среду, как объяснил Антонио Таяни, до распределения ключевых постов исполнительной власти, над которым ломают голову в Брюсселе 28 глав государств и правительств ЕС.