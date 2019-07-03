Сборная США - в финале!

Футболистки сборной США вышли в финал чемпионата мира, победив в полуфинальном матче во французском Лионе команду Англии со счетом 2:1.

Американки открыли счет на 10-й минуте - прострел с правого флагна головой замкнула Кристен Пресс. Англичанки вскоре отыгрались благодаря точному удару Эллен Уайт. Но еще до перерыва Алекс Морган вывела команду США вперед. Этот гол оказался решающим.

Англичанки могли спасти матч, но за пять минут до окончания основного времени Стефани Хьютон не реализовала пенальти.