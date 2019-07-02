Вторая битва за финал: Нидерланды — Швеция

Во втором полуфинале женского чемпионата мира по футболу встречаются сборные Нидерландов и Швеции.

Действующие чемпионки Европы уже испытывали шведок на прочность два года назад, не пустив их дальше стадии четвертьфинала.

К полуфинальной стадии этого мундиаля сборная Нидерландов подошла в отличной форме, не допустив ни одной осечки по ходу турнира. Голландки выиграли все 5 встреч, забив 10 голов и пропустив 3.

У сборной Швеции результат практически идентичный, на ее счету на один пропущенный гол больше.

Несмотря на отданную голландкам букмекерами роль фаворита в этом поединке, шведки обещают преподнести очередной сюрприз.

Пусть и с минимальным преимуществом, но им удалось в четвертьфинале одолеть двукратных чемпионок мира — немок.

Второй полуфинал пройдет в Лионе на стадионе "Групама" 3 июля