ЕС - Иран: сохранить СВПД

Руководство Евросоюза прокомментировало заявление Тегерана о намерении превысить уровень обогащения урана, разрешённый СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе). Этот шаг власти Исламской республики назвали ответом на санкции США, в одностороннем порядке вышедших из соглашения и на неспособность ЕС урегулировать ситуацию.

На брифинге в Еврокмисси во вторник представитель внешнеполитического ведомства ЕС Майя Косьянчич заявила:

"Мы призываем Иран не предпринимать дальнейших шагов, подрывающих ядерную сделку, остановить и повернуть вспять все виды деятельности, которые не совместимы с его обязательствами в рамках СВПД, в том числе и производство обогащённого урана сверх оговорённых в соглашении лимитов. Предпринимаются огромные усилия для сохранения СВПД, которое, как мы уже говорили, представляет собой очень важное соглашение для региона и за его пределами".

Косьянчич также сказала, что Брюссель будет продолжать поддерживать регулярные контакты с Тегераном, чтобы сохранить СВПД.

Мнения простых иранцев по поводу сложившейся ситуации разделились:

"Я думаю, что другого выхода, другого решения, у нас нет. Это единственный рычаг, который мы можем задействовать для давления на Америку и Европу".

"Мы вообще не должны были заключать эту сделку. Ведь было очевидно, что Америка не будет выполнять свои обязательство, это была лишь игра".

"Если бы они прислушивались к американцам, а американцы прислушивались к ним, то можно было бы наверное добиться лучших результатов".

В понедельник МАГАТЭ сообщило, что Иран превысил уровень обогащения урана, установленный соглашением (3,67%). В Тегеране это подтвердили, отметив, что уран был обогащён выше 4,5%. Вашингтон требуют, чтобы международное сообщество привлекло за это иранские власти к ответственности.

10 июля пройдет специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Запрос о проведении этой сессии направило постпредство США. А 15 июля проблемы, связанные с СВПД и Ираном, будут обсуждаться на плановой встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.