Евросоюз отреагировал на ситуацию с судном Sea Watch

Европейский союз ищет решение для поисково-спасательного судна Sea Watch с 42-мя мигрантами на борту. Оно вошло в итальянские территориальные воды, несмотря на запреты Рима. Мигранты были подобраны у берегов Ливии еще две недели назад. Сейчас судно стоит вблизи Лампедузы.

Наташа Берто, пресс-секретарь Еврокомиссии

"Еврокомиссия ведет активные переговоры с государствами-членами ЕС, чтобы найти решение для размещения мигрантов после их высадки. Некоторые государства-члены готовы участвовать, но найти решение для людей на борту возможно только если они высадятся. Поэтому мы надеемся, что Италия поспособствует этому. В то же время мы призываем другие государства-члены Евросоюза проявить солидарность"

Ранее Европейский суд по правам человека в Страсбурге отказался обеспечить высадку мигрантов.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев прокомментировал эту ситуацию.

Винсан Кошетель, представитель ООН по ситуации в Средиземном море

"Суд принимает решения на основании того, была ли угроза для жизни . Они посчитали, что угрозы для жизни нет. Я не нахожусь на лодке Sea Watch и не знаю, есть ли там риск для людей. Для меня важно, чтобы эти люди, как и все другие люди, спасенные в Средиземном море, были высажены быстро, не только в Италии, во всех прибрежных государствах по обе стороны Средиземного моря"

За попытку войти в порт Лампедузы капитана Sea Watch могут привлечь к уголовной ответственности, а на судно наложить арест.