Власти Италии вновь отказались пустить мигрантов на Лампедузу

На протяжении нескольких дней у берегов Лампедузы маячит судно Sea Watch, на борту которого находятся более 40 мигрантов. Волонтеры неправительственной организации спасли людей, которые пытались на надувной лодке пересечь Средиземное море. Однако высадить их на берег не получилось.

Рим категорически запретил заход судна в порт Лампедузы под угрозой ареста капитана и крупного штрафа. Власти Италии считают, что прием мигрантов может привести к угрозе безопасности на острове. Вот, что рассказали Euronews местные жители:

"Пока никакой напряженности нет. Туристический бизнес не пострадал. Но в долгосрочной перспективе ситуация действительно может измениться, и тогда уже мы - жители острова - окажемся в опасности", - говорит Франческа. По ее словам, вовсе не удивительно, что в подобных обстоятельствах на Лампедузе популярность набирают крайне правые партии, как Лига.

Некоторые туристы в курсе проблемы с судном Sea Watch, на борту которого находятся мигранты. Однако говорят, что на их отдых это никак не влияет. "Меня это не беспокоит. Да, наверное, этим мигрантам нужно помочь. Но только не здесь. Им надо помочь там, где они живут, - в их собственной стране. Мы-то ни при чем", - считает Джузеппе, турист из Рима.

Аналогичного мнения придерживается и глава муниципалитета Лампедузы Сальваторе Мартелло, который даже ездил в Брюссель, чтобы рассказать евродепутатам о проблемах на острове: "Миграционный кризис надо решать совместными усилиями всех европейских стран. Мы должны выработать комплексное решение, чтобы прекратить безответственный трафик людей. Ведь у этих несчастных забирают последние деньги, а потом контрабандисты просто оставляют их умирать в море".

Ситуация с мигрантами на Лампедузе, которая в последние годы стала своеобразными южными воротами в Европу, еще очень далека от урегулирования. Местные жители считают, что все это отвлекает власти от других, более насущных проблем. Поэтому неудивительно, что здесь многие предпочитают голосовать за популистские партии. На прошлых выборах партия Лига заметно опередила здесь другие политические объединения.