Спортивный рекорд ради равноправия

В Лионе начался футбольный матч, который может стать самым продолжительным в истории. Ожидается, что в нем примут участие три тысячи спортсменов всех возрастов из 50 стран мира.

Организаторы матча — движение за равноправие в спорте под названием Equal Playing Field — рассчитывает, что игра в общей сложности займет 123 часа.

Футболистка Мина Ахмади приехала их Германии: "Я очень рада видеть здесь так много женщин, вдохновляющих на успех, мне очень нравится слышать их рассказы о себе. Я попробую перенять опыт и и буду поддерживать юных футболисток!''

Представительница движения Equal Playing Field Мэгги Мёрфи говорит: ''Всё началось с идеи нескольких людей побить рекорды, вошедшие в книгу Гиннеса, а сегодня наше движение распространилось уже почти на 40 стран''.

Регистрация для взрослых стоит 20 евро, все собранные средства будут направлены на организацию спортивных тренировок по всему миру .

Из Лиона передает корреспондент Euronews Энди Робини: ''Полных решимости игроков ожидает несколько дней футбола на жаре, но они настроены побить мировой рекорд, намерены играть как можно дольше, невзирая на раскаленный солнцем воздух, чтобы войти в историю".