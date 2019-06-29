Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Спорт

Спортивный рекорд ради равноправия

 Комментарии
 Ирина Шелудкова  Andy Robini 
Спортивный рекорд ради равноправия
Размер текста Aa Aa

В Лионе начался футбольный матч, который может стать самым продолжительным в истории. Ожидается, что в нем примут участие три тысячи спортсменов всех возрастов из 50 стран мира.

Организаторы матча — движение за равноправие в спорте под названием Equal Playing Field — рассчитывает, что игра в общей сложности займет 123 часа.

Футболистка Мина Ахмади приехала их Германии: "Я очень рада видеть здесь так много женщин, вдохновляющих на успех, мне очень нравится слышать их рассказы о себе. Я попробую перенять опыт и и буду поддерживать юных футболисток!''

Представительница движения Equal Playing Field Мэгги Мёрфи говорит: ''Всё началось с идеи нескольких людей побить рекорды, вошедшие в книгу Гиннеса, а сегодня наше движение распространилось уже почти на 40 стран''.

Регистрация для взрослых стоит 20 евро, все собранные средства будут направлены на организацию спортивных тренировок по всему миру .

Из Лиона передает корреспондент Euronews Энди Робини: ''Полных решимости игроков ожидает несколько дней футбола на жаре, но они настроены побить мировой рекорд, намерены играть как можно дольше, невзирая на раскаленный солнцем воздух, чтобы войти в историю".