"Ее пытали током и водой и грозились убить": о жизни активистки в саудовской тюрьме

"Люджейн пытали током и грозились изнасиловать и убить". Сестра Люджейн аль-Хазлюль, активистки, которая выступала за право женщин водить автомобиль в Саудовской Аравии, рассказала, через что пришлось пройти ее родственнице за несколько лет в тюрьме. Недавно сторонники аль-Хазлюль призывали к бойкоту ралли “Дакар”, но, несмотря ни на что, соревнования все равно состоялись. Один из этапов пролегал всего в несколько сотнях метров от тюрьмы Аль-Хаир, где находится женщина.

Лина аль-Хазлюль: Люджейн стала жертвой клеветнической кампании, когда ее впервые арестовали в мае 2018 года. Говорили, что она иностранный агент, шпион. Даже наш наследный принц сказал, что она шпион и иноагент и что у него есть доказательства. Через десять месяцев ей предъявили обвинения, дело касалось ее активистской деятельности. Люджейн приговорили к пяти годам и восьми месяцам заключения. Решение вынес суд, занимающийся делами о терроризме. Теперь в Саудовской Аравии активизм считается терроризмом.

Андрю Робини, Euronews: Лина, с момента ареста Люджейн Вам или Вашим родителям удалось связаться с ней, и если да, то, из того, что вы слышали, как с ней обращаются?

Лина аль-Хазлюль: Сначала ей три недели не давали связаться с внешним миром. Потом моим родителям и нам, кто живет заграницей, разрешили позвонить ей. Через пару месяцев наконец моим родителям позволили навестить ее, и они были потрясены увиденным. Люджейн дрожала не переставая, она едва могла сидеть, когда разговаривала с ними. У неё был испуганный взгляд и красные пятна на теле, но она ничего не говорила. Через несколько месяцев Люджейн все рассказала и даже показала бедра, почерневшие от синяков из-за воздействия тока. Она сообщила родителям все подробности. Она сказала, что ночью просыпается рядом мужчинами, которые днем бьют ее током, избивают, грозятся изнасиловать и убить. Ее пытали водой, били плетью. Человек, приказавший ее так пытать, — правая рука нашего наследного принца Сауд аль-Кахтани. Он лично угрожал ей изнасилованием и убийством.

За последние два года в Саудовской Аравии прошло несколько престижных спортивных мероприятий, в том числе гольф-турнир, соревнования по рестлингу среди женщин, боксерский поединок Энтони Джошуа и Энди Руиса. Правозащитная организация Amnesty International обвиняет Саудовскую Аравию в том, что она использует спортивные мероприятия в качестве пиар-инструмента для улучшения репутации страны.