Рекордное погружение на Байкале: 80 метров подо льдом

20-й рекорд 14-кратного чемпиона мира. Знаменитый российский фридайвер Алексей Молчанов установил во вторник рекорд Гиннесса по погружению под лед. В Змеиной бухте на озере Байкал Молчанов в моноласте опустился на глубину 80 метров, побив достижение австралийца Анта Уильямса на 5 метров. Рекорд зафиксировал судья Международной ассоциации дайвинга на задержке дыхания.

Подледное погружение на глубину считается одной из самых сложных и опасных дисциплин фридайвинга из-за стимулирующего эффекта ледяной воды и невозможности всплыть в любой момент.

"Технически сложнее, психологически сложнее в темной холодной воде находиться подо льдом, - сказал Молчанов. - Это действительно такое дело, которое требует многих лет подготовки. Я уже тренируюсь и ныряю более 15 лет, поэтому у меня из года в год идет постепенное наращивание умениев и навыка".

34-летний Молчанов также является обладателем рекорда по погружению в моноласте в теплых водах - в 2018 году на Багамских островах он опустился на глубину 130 метров.