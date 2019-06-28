Загадка 150.000 евро и мифические лодки для мигрантов

В январе 2019 года, когда глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз отказался разрешить спасшему мигрантов судну причалить на берега своей страны, один из итальянских мэров заявил, что настало время дать отпор во имя социальной справедливости.

Луиджи де Майстрис, мэр Неаполя, заявил, что создаст свой собственный флот для спасения мигрантов, чтобы бросить вызов позиции правительства. Через несколько недель он торжественно объявил, что собрал 150.000 евро пожертвований для приобретения 400 лодок и катеров, которые можно было бы использовать для доставки на берег бедствующих в море мигрантов.

"Неаполь раскрывает свое человеческое лицо, столкнувшись с этой ужасной бесчеловечностью," - заявил мэр де Майстрис.

И тут де Майстрис внезапно сменил курс: флота из 400 лодок больше не будет. А что касается денег, то они должны быть потрачены на мероприятие солидарности с мигрантами, такое как концерт и морской парад в Неапольском порту. Цель - повышения осведомленности населения о бедственном положении мигрантов.

Дело не только в невыполненном обещании. Источник финансирования, наряду с правом де Майстриса перенаправить его на новый проект, - предмет серьёзных вопросов, на которые городская администрация отвечать отказывается.

В разговоре с Euronews пресс-секретарь мэрии Неаполя сослался на пресс-релиз о предстоящем мероприятии - "Неаполь и мирное море". Пресс-релиз поясняет, что эта инициатива будет финансироваться за счет собранных 150.000 евро и не обойдётся муниципалитету ни в копейку.

Другой вопрос: откуда появились эти деньги? В ответ - тишина. Euronews не удалось найти никаких доказательств того, что предпринимались усилия по сбору средств в режиме онлайн, также невозможно отследить всех, кто принимал участие в сборе средств или предоставлении пожертвований.

Каким образом столь амбициозный проект развалился так быстро и бесповоротно? Можно выделить пару причин, которые могли быть хорошо известны де Майстрису, когда он в начале объявил о своих планах.

Во-первых, поисково-спасательные операции в Италии относятся исключительно к ведению Начальника портовой службы, и, как следствие, - береговой охраны. Мэр не несёт никакой юридической ответственности в этой области, сообщили Euronews в портовой службе Неаполя.

Во-вторых, не вполне понятен вопрос стоимости проекта. Даже имея 150.000 евро, Неаполь едва ли смог бы покрыть расходы на приобретение лишь одного флагманского судна. Лука Казарин, итальянский активист, который примет участие в акции "Мирное море", сообщил, что его организация за ту же сумму приобрела подержанный буксир для спасательных операций в Средиземноморье.

Просто заполнить его топливом стоит 37.000 евро, а одна двухнедельная спасательная миссия в море обойдётся по меньшей мере в 40.000 евро из бюджета.

Между тем, некоторые жители Неаполя задаются вопросом, почему, если их мэр может так легко "произвести" более ста тысяч евро для рекламного мероприятия, он не в состоянии решить некоторые другие местные проблемы.

"Господин мэр, прошу вас прогуляться по улицам Виа Маддалена, Пьяцца Гарибальди, площадь Принца Умберто... Улицы в ужасном состоянии, всё там отвратительно: повсюду мусор, бытовые отходы, битые бутылки... Мы уже не знаем, где можно пройти", - отметил один из пользователей Facebook на сообщение мэра о концерте в поддержку мигрантов.