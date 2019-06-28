Кого выбрала Европа и почему?

Через два месяца после европейских выборов программа Insiders возвращается к обсуждению результатов с акцентом на фаворитах прошедшего голосования: речь идет о "зеленых", продемонстрировавших беспрецедентный рывок в нескольких странах-членах, и об ультраправых, которым отдали голоса во Франции и Италии.

Как объяснить такой политический расклад?

Корреспондент Ханс фон дер Брели в своем репортаже анализирует секрет успеха "зеленых" в Германии (22% на европейских выборах). Герои его репортажа говорят о разочаровании в традиционных политических партиях и о том, что ощущают потребность бороться с изменением климата "здесь и сейчас".

Корреспондент Валери Горья побывала на итальянской Лампедузе, где большинство голосовавших отдали предпочтение националистам "Лиги" Маттео Сальвини. Почему? Подробности - в ее зарисовках с самой южной точки Европы, которую который год штурмуют нелегальные иммигранты.